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Комплект 80 - СКУД с доступом по телефону через интернет с электромеханическим врезным замком

Код товара: 1020998
4751 человек
Цена: 9 500 руб.
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    • Комплект 80 - СКУД с доступом по телефону через интернет с электромеханическим врезным замком в Москве
    • Комплект 80 - СКУД с доступом по телефону через интернет с электромеханическим врезным замком в Москве
    • Комплект 80 - СКУД с доступом по телефону через интернет с электромеханическим врезным замком купить недорого
    • Комплект 80 - СКУД с доступом по телефону через интернет с электромеханическим врезным замком недорого
    Цена 9 500 руб.
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    Есть на складе в Москве
    Отправим товар в любой регион!
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    Общее
    Описание
    Аксессуары
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    Отзывы (4)
    Полезные материалы

    Описание

    Снаружи замок открывается через интернет с помощью мобильного телефона через android/ios приложение, механическим ключом и пультом управления, а изнутри - поворотом ве...
    Подробное описание

    Отзывы

    Рейтинг 5 из 5
    на основе 4 отзывов
    14.07.2020, Андрей М.
    Отдельное спасибо менеджеру Евгению за развернутый ответ и рекомендацию данного замка, также за помощь с подключением... все работает ка...
    Все отзывы (4)

    Гарантия

    Официальная гарантия производителя в течение 1 года в сервисном центре города Москва.

    Видеообзоры

    Смотрите видео обзор товара

    Комплектация

    - Электромоторный врезной замок DJ05ST
    - Wi-Fi контроллер управления электрозамком Tuya Switch
    - Влагозащищенный блок питания YK-28

    Аксессуары

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    Все аксессуары к товару (30)

    Описание

    Снаружи замок открывается через интернет с помощью мобильного телефона через android/ios приложение, механическим ключом и пультом управления, а изнутри - поворотом ве...
    Подробное описание

    Отзывы

    Рейтинг 5 из 5
    на основе 4 отзывов
    14.07.2020, Андрей М.
    Отдельное спасибо менеджеру Евгению за развернутый ответ и рекомендацию данного замка, также за помощь с подключением... все работает ка...
    Все отзывы (4)

    Гарантия

    Официальная гарантия производителя в течение 1 года в сервисном центре города Москва.

    Видеообзоры

    Смотрите видео обзор товара

    Комплектация

    - Электромоторный врезной замок DJ05ST
    - Wi-Fi контроллер управления электрозамком Tuya Switch
    - Влагозащищенный блок питания YK-28

    Аксессуары

    Аккумуляторная батарея АКБ-7
    1 300 руб.
    Автономный контроллер для СКУД IronLogic Z-5R
    1 100 руб.
    Установка электрических замков и СКУД по Москве и МО
    5 000 руб.
    GSM контроллер управления электрозамком, шлагбаумом RTU5034
    3 800 руб.
    Доводчик Dorma TS77 EN4 серый (76060101)
    2 000 руб.
    Все аксессуары к товару (30)
    Снаружи замок открывается через интернет с помощью мобильного телефона через android/ios приложение, механическим ключом и пультом управления, а изнутри - поворотом вертушка.

    Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа в любое помещение. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери, подвести провода и подключить к электросети.

    Для того чтобы каждый смог произвести монтаж самостоятельно либо силами любого электрика в своем городе, в комплекте идут исчерпывающие инструкции по установке оборудования с подробными схемами и описаниями.

    Наши технические специалисты готовы проконсультировать и ответить на все возникающие вопросы.

    Жители Москвы и области могут воспользоваться услугами наших монтажников, стоимость работ от 5000 рублей.

    Если Вы хотите узнать подойдет ли замок для вашей двери, то отправьте нам ее фотографии. За 10 лет работы мы установили уже более 8000 замков и исходя из нашего опыта, постараемся предложить наиболее подходящее решение вашей задачи.

    Состав комплекта:
    (если нажать на ссылку, то можно увидеть подробное описание и характеристики каждого элемента комплекта)

    - Электромоторный врезной замок DJ05ST
    - Wi-Fi контроллер управления электрозамком Tuya Switch
    - Влагозащищенный блок питания YK-28

    Возможно любое изменение (удаление/дополнение) комплектации под вашу задачу, в том числе уменьшение стоимости комплекта до двух раз за счет использования более дешевых составляющих с меньшим сроком службы. Для получения предложения отправьте запрос на наш электронный адрес.

    Мы не рекомендуем менять состав комплекта на менее качественные комплектующие. Все элементы данного комплекта долго и тщательно подбирались из сотен аналогов, исходя из лучшего соотношения цены и качества на рынке систем контроля доступа.

    НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО ДОСТУПА

    купить скуд с врезным электромеханическим замкомЭлектромеханический замок — это недорогое и надежное устройство для открытия/закрытия двери любого назначения. Замок можно установить на калитку/ворота, на деревянную или металлическую дверь в дом, квартиру, офис, склад.

    Электромеханический замок имеет в комплекте дверную личинку, которая позволяет открывать замок обычным механическим ключом.

    Если ее не установить, то замок можно использовать в качестве замка невидимки – такой замок будет незаметен с наружной стороны двери (поэтому замки невидимки относятся к классу самых защищенных от взлома замков).

    Изнутри замок открывается поворотом вертушка (в случае необходимости его можно не устанавливать).

    При закрытие двери, ригель замка автоматически выдвигается, запирая замок (данную функцию нельзя отключить).

    Для закрытия замка используются электромотор и магнитный датчик состояния двери. Благодаря этому дверь закрывается без усилия и отсутствует шум при ее запирании. Это не только удобно, но и продлевает срок службы замка.

    Замок универсальный и может быть установлен как на левосторонние, так и на правосторонние двери; на дверь, которая открывается как наружу, так и внутрь помещения.

    БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

    купить электрический замокЭлектромеханический замок является электрическим замком, и для его работы в составе системы контроля доступа необходимо подключение к электросети через блок питания.

    Выходная мощность блока питания 36Вт. Пластиковый пыле и влагозащищенный корпус.

    Имеет электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.

    Удобное подключение к сети с помощью электрической вилки.

    В случае полного отсутствия питания замок продолжит оставаться в закрытом положение и его можно будет открыть с помощью механического ключа снаружи, вертушком изнутри

    Для автономной бесперебойной работы рекомендуем приобрести резервный аккумулятор и блок бесперебойного питания.

    ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

    комплект скуд с Wi-Fi контроллер управления электрозамком, шлагбаумом Tuya SwitchЭлектромеханический замок - это часть системы контроля доступа. Для полноценной работы всей системы, замок соединяется с WiFi контроллером. 

    Контроллер устанавливается с внутренней стороны двери и позволяет открывать замок дистанционно с помощью приложения на телефоне (его можно найти в магазине приложений по запросу “Tuya”).

    Вы можете открывать замок через сеть интернет из любой точки Мира, а также предоставить доступ к открытию другим пользователям. Это удобно, когда Вы хотите временно дать доступ в помещение вашему гостю и не можете находиться рядом с дверью, например, при сдаче помещения в аренду, квартир посуточно.

    Все что необходимо, это в приложении на телефоне указать email гостя. В любой момент доступ можно ограничить.

    Вы можете просматривать в какое время замок открывался с помощью приложения на телефоне и получать push оповещения об этом.

    Вы также сможете открывать замок на основе геопозиции пользователя, например, замок откроется при приближении к нему на определенное расстояние.

    Возможно использовать wifi контроллер совместно с другими устройствами экосистемы Tuya для создания сценариев автоматизации, например, с системами сигнализации, видеонаблюдения, освещения, домофонами, охранными датчиками и другими устройствами для умного дома. Например, после открытия замка будет сниматься с охраны сигнализация, а камера снимет видео и зафиксирует того кто пришел.

    В комплекте есть пульт для дистанционного открытия замка с расстояния до 30 метров (дополнительно можно приобрести и использовать до 20 пультов).

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    Врезной замок из комплекта подходит для металлических дверей толщиной от 45 мм.
    Возможна комплектация врезным замком для дверей толщиной от 30 мм - Электромеханический замок Полис 20Б.

    Для бесшумной работы рекомендуется приобрести и установить дверной доводчик. Он позволяет плавно закрывать дверь, без удара и смещения.

    Замком можно также дистанционно управлять за счет использования контроллера и Видеодомофона с вызывной панельюконтроллера и GSM реле для открытия замка через телефон.

    В самом начале описания, на вкладке Аксессуары, Вы можете найти дополнительные товары к данному комплекту, которые расширят его возможности и пригодятся при монтаже.
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    Накладной скрытый секретный электронный замок невидимка Unitouch Hilever ATCT-702
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    Цена: 4 000 руб.

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