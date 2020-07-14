Комплект 80 - СКУД с доступом по телефону через интернет с электромеханическим врезным замком

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Электромеханический замок - это часть системы контроля доступа. Для полноценной работы всей системы, замок соединяется с WiFi контроллером.Контроллер устанавливается с внутренней стороны двери и позволяет открывать замок дистанционно с помощью приложения на телефоне (его можно найти в магазине приложений по запросу “Tuya”).Вы можете открывать замок через сеть интернет из любой точки Мира, а также предоставить доступ к открытию другим пользователям. Это удобно, когда Вы хотите временно дать доступ в помещение вашему гостю и не можете находиться рядом с дверью, например, при сдаче помещения в аренду, квартир посуточно.Все что необходимо, это в приложении на телефоне указать email гостя. В любой момент доступ можно ограничить.Вы можете просматривать в какое время замок открывался с помощью приложения на телефоне и получать push оповещения об этом.Вы также сможете открывать замок на основе геопозиции пользователя, например, замок откроется при приближении к нему на определенное расстояние.Возможно использовать wifi контроллер совместно с другими устройствами экосистемы Tuya для создания сценариев автоматизации, например, с системами сигнализации, видеонаблюдения, освещения, домофонами, охранными датчиками и другими устройствами для умного дома. Например, после открытия замка будет сниматься с охраны сигнализация, а камера снимет видео и зафиксирует того кто пришел.В комплекте есть пульт для дистанционного открытия замка с расстояния до 30 метров (дополнительно можно приобрести и использовать до 20 пультов).