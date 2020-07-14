Комплект 80 - СКУД с доступом по телефону через интернет с электромеханическим врезным замком

Режим работы:По будням, с 9:00 до 19:00
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ОписаниеСнаружи замок открывается через интернет с помощью мобильного телефона через android/ios приложение, механическим ключом и пультом управления, а изнутри - поворотом ве...
Отзывы
14.07.2020, Андрей М.
Отдельное спасибо менеджеру Евгению за развернутый ответ и рекомендацию данного замка, также за помощь с подключением... все работает ка...
Гарантия
Официальная гарантия производителя в течение 1 года в сервисном центре города Москва.
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Видеообзоры
Комплектация
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Аксессуары
Два года гарантии на всю продукцию. Только у нас Вы можете получить бесплатный ремонт или замену на новый товар в течение 2 лет.
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Полный ассортимент расходников. Только наши клиенты могут заказать любые комплектующие и аксессуары в течение всего срока использования.
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Цена: 4 000 руб.