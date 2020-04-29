Комплект 8 - СКУД электрозамок невидимка с дистанционным доступом по радиопульту с электромеханическим накладным замком для установки на калитку, ворота

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Рейтинг 5 из 5

на основе 5 отзывов

Жаль что нет консультации по телефону в момент установки онлайн, чтоб пошагово человек объяснял, что делать, а то инструкция мне не помогла...

Гарантия

Официальная гарантия производителя в течение 1 года в сервисном центре города Москва.

Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода. Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери...