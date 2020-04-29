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Комплект 8 - СКУД электрозамок невидимка с дистанционным доступом по радиопульту с электромеханическим накладным замком для установки на калитку, ворота

Код товара: 1019405
41680 человек
Цена: 4 300 руб.
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    • Комплект 8 - СКУД электрозамок невидимка с дистанционным доступом по радиопульту с электромеханическим накладным замком для установки на калитку, ворота купить недорого в Москве
    • Комплект 8 - СКУД электрозамок невидимка с дистанционным доступом по радиопульту с электромеханическим накладным замком для установки на калитку, ворота недорого
    • Комплект 8 - СКУД электрозамок невидимка с дистанционным доступом по радиопульту с электромеханическим накладным замком для установки на калитку, ворота купить недорого в Москве
    • Комплект 8 - СКУД электрозамок невидимка с дистанционным доступом по радиопульту с электромеханическим накладным замком для установки на калитку, ворота цена
    Цена 4 300 руб.
    Добавить в избранное
    Есть на складе в Москве
    Отправим товар в любой регион!
    Ваш город: Санкт-Петербург
    Узнать о доставке и оплате

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    Общее
    Описание
    Аксессуары
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    Отзывы (5)
    Полезные материалы

    Описание

    Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода. Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери...
    Подробное описание

    Отзывы

    Рейтинг 5 из 5
    на основе 5 отзывов
    29.04.2020, Марат
    Жаль что нет консультации по телефону в момент установки онлайн, чтоб пошагово человек объяснял, что делать, а то инструкция мне не помогла...
    Все отзывы (5)

    Гарантия

    Официальная гарантия производителя в течение 1 года в сервисном центре города Москва.

    Видеообзоры

    Смотрите видео обзор товара

    Комплектация

    - Электромеханический накладной замок Tantos TS-EL2369SS
    - Комплект с одним пультом для дистанционного управления электрозамками YET 401PC
    - Влагозащищенный блок питания YK-28

    Аксессуары

    Поворотная Wi Fi видеокамера с функцией сигнализации и с поддержкой беспроводных охранных датчиков E-Robot PT100
    5 900 руб.
    Аккумуляторная батарея АКБ-7
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    Все аксессуары к товару (20)

    Описание

    Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода. Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери...
    Подробное описание

    Отзывы

    Рейтинг 5 из 5
    на основе 5 отзывов
    29.04.2020, Марат
    Жаль что нет консультации по телефону в момент установки онлайн, чтоб пошагово человек объяснял, что делать, а то инструкция мне не помогла...
    Все отзывы (5)

    Гарантия

    Официальная гарантия производителя в течение 1 года в сервисном центре города Москва.

    Видеообзоры

    Смотрите видео обзор товара

    Комплектация

    - Электромеханический накладной замок Tantos TS-EL2369SS
    - Комплект с одним пультом для дистанционного управления электрозамками YET 401PC
    - Влагозащищенный блок питания YK-28

    Аксессуары

    Поворотная Wi Fi видеокамера с функцией сигнализации и с поддержкой беспроводных охранных датчиков E-Robot PT100
    5 900 руб.
    Аккумуляторная батарея АКБ-7
    1 100 руб.
    Автономный контроллер для СКУД IronLogic Z-5R
    750 руб.
    Установка электрических замков и СКУД по Москве и МО
    5 000 руб.
    GSM контроллер управления электрозамком, шлагбаумом RTU5024
    3 800 руб.
    Все аксессуары к товару (20)
    Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода.

    Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери, подвести провода и подключить к электросети.

    Для того чтобы каждый смог произвести монтаж самостоятельно либо силами любого электрика в своем городе, в комплекте идут исчерпывающие инструкции по установке оборудования с подробными схемами и описаниями.

    Наши технические специалисты готовы проконсультировать и ответить на все возникающие вопросы.

    Жители Москвы и области могут воспользоваться услугами наших монтажников, стоимость работ от 5000 рублей.

    Если Вы хотите узнать подойдет ли замок для вашей двери, то отправьте нам ее фотографии. За 10 лет работы мы установили уже более 8000 замков и исходя из нашего опыта, постараемся предложить наиболее подходящее решение вашей задачи.

    Состав комплекта:
    (если нажать на ссылку, то можно увидеть подробное описание и характеристики каждого элемента комплекта)

    - Электромеханический накладной замок Tantos TS-EL2369SS
    - Комплект с одним пультом для дистанционного управления электрозамками YET 401PC
    - Влагозащищенный блок питания YK-28

    Возможно любое изменение (удаление/дополнение) комплектации под вашу задачу, в том числе уменьшение стоимости комплекта до двух раз за счет использования более дешевых составляющих с меньшим сроком службы. Для получения предложения отправьте запрос на наш электронный адрес.

    Мы не рекомендуем менять состав комплекта на менее качественные комплектующие. Все элементы данного комплекта долго и тщательно подбирались из сотен аналогов, исходя из лучшего соотношения цены и качества на рынке систем контроля доступа.


    НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО ДОСТУПА

    купить электромеханический замокЭлектромеханический замок — это недорогое и надежное устройство для открытия/закрытия двери любого назначения. Замок можно установить, как на уличную калитку/ворота, так и на входную дверь в дом, квартиру, офис, склад.

    Электромеханический замок имеет в комплекте дверной цилиндр (личинку). Если его установить, то находясь снаружи, замок можно будет открывать привычным механическим ключом.

    Если дверной цилиндр не установить, то замок можно использовать в качестве замка невидимки – такой замок будет незаметен с наружной стороны двери (поэтому замки невидимки относятся к классу самых защищенных от взлома замков).

    Изнутри замок открывается нажатием кнопки на корпусе замка (работу кнопки можно временно заблокировать).

    При закрытие двери, ригель замка автоматически блокируется, запирая замок (автозакрытие можно временно отключить).

    Корпус выполнен из никелированной стали, имеет эстетичный вид и защиту от щелочей, некоторых кислот и коррозии.

    Замок универсальный и может быть установлен как на левосторонние, так и на правосторонние двери; на дверь, которая открывается как наружу, так и внутрь помещения.

    БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

    купить электрический замокЭлектромеханический замок является электрическим замком, и для его работы в составе системы контроля доступа необходимо подключение к электросети через блок питания.

    Выходная мощность блока питания 36Вт. Пластиковый пыле и влагозащищенный корпус.

    Имеет электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.

    Удобное подключение к сети с помощью электрической вилки.

    В случае полного отсутствия питания замок продолжит оставаться в закрытом положение и его можно будет открыть с помощью механического ключа снаружи, кнопкой выхода изнутри.

    Для автономной бесперебойной работы рекомендуем приобрести резервный аккумулятор и блок бесперебойного питания.

    ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

    купить электрический замок с дистанционным открытием пультом для скудЭлектромеханический замок - это часть системы контроля доступа. Замок соединяется и работает совместно с контроллером радио пультов.

    Контроллер устанавливается с внутренней стороны двери и позволяет открывать защелку дистанционно с помощью пульта на расстоянии до 30 метров.

    Благодаря радиообмену с использованием динамического кода, данный комплект беспроводного управления обеспечивает защищенный канал для передачи команд между пультом и приемником.

    И в отличие от аналогов не может быть перехвачен и скопирован с помощью специального оборудования.

    Удобный и компактный пульт-брелок имеет металлический корпус с пластиковыми вставками. Что обеспечивает долгий срок службы.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    В комплекте идет один пульт, возможно приобрести и использовать дополнительно еще пять пультов. Рекомендуем, в случае необходимости, сразу приобрести дополнительные.

    Для бесшумной работы рекомендуется приобрести и установить дверной доводчик. Он позволяет плавно закрывать дверь, без удара и смещения замка.

    Замком можно также дистанционно управлять за счет использования контроллера и Видеодомофона с вызывной панельюконтроллера и GSM реле для открытия замка через телефонWi-Fi реле для открытия через интернет.

    В самом начале описания, на вкладке Аксессуары, Вы можете найти дополнительные товары к данному комплекту, которые расширят его возможности и пригодятся при монтаже.
    Поворотная Wi Fi видеокамера с функцией сигнализации и с поддержкой беспроводных охранных датчиков E-Robot PT100
    Цена 5 900 руб.
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    Цена 1 100 руб.
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    Цена 750 руб.
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    Цена 5 000 руб.
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    Цена 3 800 руб.
    Доводчик Dorma TS77 EN4 серый (76060101)
    Цена 2 000 руб.
    Уличная Wi Fi видеокамера с функцией сигнализации, без поддержки беспроводных датчиков E-Robot C720K3
    Цена 5 900 руб.
    Контактная группа DLK-404
    Цена 400 руб.
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    Накладной скрытый секретный электронный замок невидимка Unitouch Hilever ATCT-702
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    Цена: 4 000 руб.

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