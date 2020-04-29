Комплект 8 - СКУД электрозамок невидимка с дистанционным доступом по радиопульту с электромеханическим накладным замком для установки на калитку, ворота

Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода.
Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери...
Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода.
Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери...
Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода.
Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок и контроллер на двери, подвести провода и подключить к электросети.
Для того чтобы каждый смог произвести монтаж самостоятельно либо силами любого электрика в своем городе, в комплекте идут исчерпывающие инструкции по установке оборудования с подробными схемами и описаниями.
Наши технические специалисты готовы проконсультировать и ответить на все возникающие вопросы.
Жители Москвы и области могут воспользоваться услугами наших монтажников, стоимость работ от 5000 рублей.
Если Вы хотите узнать подойдет ли замок для вашей двери, то отправьте нам ее фотографии. За 10 лет работы мы установили уже более 8000 замков и исходя из нашего опыта, постараемся предложить наиболее подходящее решение вашей задачи.
Состав комплекта:
(если нажать на ссылку, то можно увидеть подробное описание и характеристики каждого элемента комплекта)
Возможно любое изменение (удаление/дополнение) комплектации под вашу задачу, в том числе уменьшение стоимости комплекта до двух раз за счет использования более дешевых составляющих с меньшим сроком службы. Для получения предложения отправьте запрос на наш электронный адрес.
Мы не рекомендуем менять состав комплекта на менее качественные комплектующие. Все элементы данного комплекта долго и тщательно подбирались из сотен аналогов, исходя из лучшего соотношения цены и качества на рынке систем контроля доступа.
НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО ДОСТУПА
Электромеханический замок — это недорогое и надежное устройство для открытия/закрытия двери любого назначения. Замок можно установить, как на уличную калитку/ворота, так и на входную дверь в дом, квартиру, офис, склад.
Электромеханический замок имеет в комплекте дверной цилиндр (личинку). Если его установить, то находясь снаружи, замок можно будет открывать привычным механическим ключом.
Если дверной цилиндр не установить, то замок можно использовать в качестве замка невидимки – такой замок будет незаметен с наружной стороны двери (поэтому замки невидимки относятся к классу самых защищенных от взлома замков).
Изнутри замок открывается нажатием кнопки на корпусе замка (работу кнопки можно временно заблокировать).
При закрытие двери, ригель замка автоматически блокируется, запирая замок (автозакрытие можно временно отключить).
Корпус выполнен из никелированной стали, имеет эстетичный вид и защиту от щелочей, некоторых кислот и коррозии.
Замок универсальный и может быть установлен как на левосторонние, так и на правосторонние двери; на дверь, которая открывается как наружу, так и внутрь помещения.
БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА
Электромеханический замок является электрическим замком, и для его работы в составе системы контроля доступа необходимо подключение к электросети через блок питания.
Выходная мощность блока питания 36Вт. Пластиковый пыле и влагозащищенный корпус.
Имеет электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.
Удобное подключение к сети с помощью электрической вилки.
В случае полного отсутствия питания замок продолжит оставаться в закрытом положение и его можно будет открыть с помощью механического ключа снаружи, кнопкой выхода изнутри.
Снаружи замок открывается пультом управления и механическим ключом, а изнутри - кнопкой выхода. Полностью готовое решение для организации простой и надежной системы доступа для любого объекта. Все что необходимо уже в комплекте, потребуется только закрепить замок …